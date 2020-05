P-hus-åbning udskudt i sidste øjeblik

Åbningen af et splinter nyt p-hus i Esbjergs indre by er udskudt i aller sidste øjeblik. Huset til en værdi af 42 millioner kroner skulle have været officielt indviet mandag, men nu er festen udskudt, fordi teknikere ved den endelige gennemgang af byggeriet opdagede, at der mangler styrkedata på nogle betonelementer. Uden dem kan der ikke gives en tilladelse til brug af huset. Det skriver JydskeVestkysten.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige. Søren Heide Lambertsen, formand, Teknik- og Byggeudvalg, Venstre

- Vi er selvfølgelig ærgerlige, men håber, at tilladelsen kommer i næste uge, og derefter indvier vi huset hurtigst muligt, siger formand for Esbjerg Kommunes Teknik- og Byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen, Venstre, til avisen.

Det nye p-hus har plads til 369 biler fordelt på fem etager. Der vil være gratis parkering resten af dette år.

Det nye p-hus forbliver lukket lidt tid endnu. Foto: Finn Grahndin, TV SYD