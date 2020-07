Pårørende til kommuner: Giv os en genvej til alle dem, vi skal snakke med

Fotoet af hendes far fra dengang, han var rask, giver Christina Mærsk Schalech en klump i halsen.

- Min far har i tre år haft Alzheimer. Nu kan han ikke så meget mere, og vi står i den situation, at vi overvejer at få ham på plejehjem. Det er rigtigt svært, for det vil han blive vred over, siger hun.

Men en ild i hans hjem gør det utrygt. Nu kunne Christina Mærsk Schalech godt tænke sig at snakke med en "fra kommunen" om, hvad der vil være det rigtige.

Et stort cirkus

- Det er et stort cirkus med, hvem skal jeg have fat i. Når han skal på sygehus, eller når han skal have hjælp fra hjemmeplejen.

Men en pårørendevejleder kan fungere som en genvej. Altså en person, der både kan lytte til de "tusinder af spørgsmål, man har som pårørende", som datteren siger det. Og som kan henvise til den rette fagperson i kommunen.

- Som pårørende synes jeg, at man er udsat for nok. Man bliver drænet for energi. Jeg har jo også min egen familie med mand og to børn at tænke på. Og skal passe mit arbejde, siger den 33-årige klassepædagog.

En lynafleder

I Varde Kommune har man valgt at ansætte en pårørendevejleder. Margit Thomsen fungerer som et bindeled mellem de pårørende og forvaltningen.

- Til tider er den pårørende frustreret og måske endda vred over situationen. Men ofte vil dialogen mellem den pårørende og en kommunalt ansat på den måde blive dårlig, og problemerne vil ikke blive løst. Så jeg lytter meget og prøver sammen med den pårørende at finde ud af, hvad der er vigtigst - for den pårørende, siger hun.

Inger Sørensen har sclerose. Hendes mand Erik - som kæmper hårdt for at få en pårørendevejleder i Esbjerg Kommune - kender rollen som pårørende ud og ind. Foto: Finn Grahndin

Risiko for flere syge

Erik Sørensen, pårørendeansvarlig i Scleroseforeningen, kæmper for at få overbevist politikerne i Esbjerg Kommune om, at det er en god idé at ansætte en pårørendevejleder. Det gør han sammen med en række andre patientforeninger og ÆldreSagen. De har skrevet til Esbjerg Kommune.

- Nogle pårørende står helt alene med den syge. Den situation kan nemt vokse den pårørende over hovedet, og så risikerer det hele at falde sammen. Det er jo hverken til gavn for den pårørende, den syge - eller kommunen, siger han.

Undersøgelse udgivet af Danske Patienter viser, at pårørende kan få stress og få helbredsproblemer ved at passe og pleje et sygt familiemedlem.

Flere pårørendevejledere ansat

Antallet af pårørendevejledere er steget hurtigt over de sidste to år. Fra syv til nu 25. Heraf dog fem i København kommune.

Kommuner med pårørendevejleder (eller pårørendeguide) Varde

Kolding

Vejle

Slagelse

Odense

Gladsaxe

Skive

Aarhus

Skanderborg

Odder

Roskilde

København

Hørsholm

Hillerød

Frederiksberg

Fredensborg

Holbæk

Faxe

Syddjurs: Stillingen er pt. Ikke besat. Se mere

Olfert Krog, formand for Sundhed- og omsorgsudvalget i Esbjerg, Dansk Folkeparti: - Alle pårørende, der har en kronisk syg familiemedlem, får hjælp af vores dygtige fagfolk. Foto: Finn Grahndin

Esbjerg siger nej tak

Men i Esbjerg Kommune har politikerne drøftet sagen i sundhed- og omsorgsudvalget. Og stemt nej.

- Alle pårørende, som kommer til os sammen med en syg eller ældre borger, kommer jo ind på et plejehjem eller i hjemmeplejen, og på den måde får man forbindelse til visitatorer, som kan vejlede på samme måde som en pårørendevejleder, siger Olfert Krog (DF), formand for Sundhed- og omsorgsudvalget i Esbjerg.

Lær at tackle - på kursus

Han peger også på, at man har et tilbud om et kursus, hvor pårørende kan lære at tackle den ofte svære situation. "På kurset arbejder vi med de udfordringer, som ofte følger med at være pårørende, så du bliver bedre til at passe på dig selv", hedder det i præsentationen af kurset "Lær at tackle".

Kurset, der ledes af to instruktører, varer to en halv time hver gang i syv uger. Deltagerne kan møde i det omfang, han/hun selv ønsker det.