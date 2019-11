Pas på: Glatte veje her til morgen

Flere steder skal man i dag skrabe is af sine bilruder, før man kan komme ud af sin indkørsel.

Selvom, at dagen byder på sol er temperaturen kun lige over frysepunktet. Det har blandt andet betydet, at en lastbil her til morgen er væltet på rute 12 mellem Esbjerg og Varde, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Lastbilen væltede tidligt lørdag morgen på grund af det glatte føre, fortæller Torben Møller, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Lastbilen spærrede på et tidspunkt landevejen, men den er nu fjernet og vejen igen farbar. Politiet opfordrer til, at man fortsat passer på i trafikken i dag.

- Der er glat flere steder her til morgen, så kør forsigtigt, siger Torben Møller.

Vagtchefen oplyser også, at Vejdirektoratet er ude med saltbilerne flere steder i landsdelen.

Foto: Christian Kallenbach, TV SYD