Pasfornyelse skaber kaos: Borgerservice udvider nu åbningstiden

Det seneste år har coronapasset fyldt mere end det rødbedefarvede pas.

Der har ikke været særlig mange anledninger til at finde det frem, men med udsigter til at der er mulighed for at rejse ud i verden igen, har flere danskere igen brug for det rødbedefarvede pas.

Det kan de i hvert fald mærke i Esbjerg Kommune. De har faktisk haft så travlt på det seneste, at Borgerservice nu udvider åbningstiderne for pasbestillinger.

Det skønnes, at op mod 200.000 borgere i hele landet ikke har fået udstedt et nyt pas eller har ventet med at forny det gamle pas under coronapandemiens rejserestriktioner.