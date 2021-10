Patricks gåtur mod ensomhed slutter søndag i Esbjerg

I næsten to måneder har Patrick Cakirlis sat fokus på ensomhed ved at gå land og rige rundt. Altid i selskab med andre. For det er netop dét, der er konceptet for vandreturen: Han må ikke gå, hvis han ikke har følgeskab - ellers skal han stå stille.



Søndag slutter hans såkaldte March mod Ensomhed ved Esbjerg Rådhus efter 1.600 kilometer.

Ved rådhuset vil han blive taget imod af Henrik Vallø, (Borgerlisten), og Diana Mose Olsen, (SF), der er formænd for henholdsvis Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune.

- Vi kan se, at der under corona har været en tendens til at ensomhed er blevet et større problem, så marchen er aktuel som aldrig før. Derfor håber vi også, at der vil komme mange og følge Patrick i mål i Esbjerg, lyder det fra Diana Mose Olsen i en pressemeddelelse.

Alle kan gå med

Søndagens gåtur starter fra Varde Rådhus kl. 8.00, og hvis farten på fire kilometer i timen holder, så regner Patrik Cakirlis med at krydse kommunegrænsen ved Forum Hovedvej omkring klokken 9.30. Ligesom han forventer at ramme Tarp ca. kl. 11.00.

- Det er enormt vigtigt at gå med søndag for at vise alle dem, der sidder og er ensomme, at der en høj grad af interesse for at folk alle med i fællesskabet, for ingen skal sidde og føle sig alene derhjemme, siger Jannie Vesti May, næstforkvinde for March mod Ensomhed.

Det er muligt at tilmelde sig marchen i Esbjerg Kommune her: www.facebook.com/events/276623650139941