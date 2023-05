Peder har været selvstændig smed i 65 år: Jeg bliver ved så længe, træskoene følger med

Peder Hejn betragter de store maskiner, som giver ham noget større udfordringer end den noget mindre Fiat La Piccolo med 18 hestekræfter, når de skal repareres.

- Der er jo teknik i den der. Det var der ikke i den lille. Alting er computerstyret, siger han med et smil og kniber øjnene sammen:



- Dengang vi startede med traktorer, kunne landmænd godt selv gå og pille i traktorerne. Men det er slut, når man kommer til dem her. Der er jo kommet al den her elektronik i, hvor man skal bruge computer for at klare det.