Pelsdyravler-formand: - Jeg kender ikke engang nogen, der overvejer det

Millioner er på vej

Fødevarestyrelsen er begyndt at udbetale forskud på nedlukningserstatning. På styrelsens hjemmeside fremgår det, at der foreløbig er foretaget fire udbetalinger på samlet lidt over 91 millioner kroner.



Samlet er der indtil videre udbetalt over 3,4 milliarder kroner i erstatning til minkavlerne. Det tal forventes at komme op på godt 19 milliarder kroner.