Folketingsmedlem Anders Kronborg (S) er den del af regeringen, som i finansloven har afsat penge til at få lavet en specialeplan på socialområdet, men han mener ikke, at problemerne alene kan løses med flere penge.



- Det handler også om forvaltningskultur, om at ramme rigtigt, og så handler det om, at de forskellige fagforvaltninger snakker bedre sammen, så ikke borgerne bliver tabt mellem to stole, siger Anders Kronborg.