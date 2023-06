Men allerede i weekenden kan de blive vindere af det ypperste: Champions Leagues Final4, som foregår i Budapest, Ungarn. Selv om de nok må betegnes som underdogs.



Holdet spiller sammen med tre lokale pengemænd, der hver ejer en tredjedel af klubben.

- Det er vi taknemmelige for, men det er ikke bare vigtigt, men et must, at de ikke bare lægger nogle penge, men at de har et hjerte for håndbolden, klubben og byen. Og det har de, siger direktør Hans Christian Warrer, Team Esbjerg Elitehåndbold.