Person sigtet for at overtræde forbud mod ophold i nattelivet

Siden midten af marts har Syd- og Sønderjyllands Politi haft mulighed for at idømme en person et nattelivsforbud, hvis vedkommende bliver dømt for eksempelvis vold, trusler, overtrædelse af knivloven eller lignende.

I alt har man, siden loven blev rullet ud, sigtet to personer for at overtræde forbuddet. Senest blev en 20-årig mand fra Esbjerg sigtet. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Opholdt sig på et værtshus

Den 20-årige mand blev i juli dømt for vold ved Retten i Esbjerg. Som en del af dommen havde han fået et forbud mod at færdes og opholde sig i nattelivet.



I slutningen af august opholdt han sig så på et værtshus i Esbjerg.