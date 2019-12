Person stukket ned i Esbjerg

Det var i dette område i Esbjerg, at episoden skete. Foto: Finn Grahndin

Opdatering: Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at offeret for episoden havde fået to overfladiske stik. Vedkommende er blevet behandlet og udskrevet igen, og en person er anholdt. Politiet beder vidner til episoden ringe 114.

En person er blevet stukket ned med en ukendt genstand i Skolegade i Esbjerg. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Episoden skete omkring klokken 8.06 i morges.

Politiet er til stede i Esbjerg og har spærret Skolegade af mellem Torvegade og Jyllandsgade, mens gerningsstedet undersøges. Ifølge politiets oplysninger er offeret kørt til behandling.