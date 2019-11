Pia og ti andre har gået 1.129 kilometer på to uger

Pia Thomsen, der er holdkaptajnen for vinderholdet, tænker, at præmien skal bruges på aktivt samvær. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Medarbejderne i Børn & Ungdomspsykiatrien i Esbjerg fik sig her til morgen lidt af en overraskelse, da de var indkaldt til et personalemøde. Ind ad døren til mødelokalet kom Kirsti Pedersen fra Dansk Firmaidræts Forbund, og med sig havde hun blomster og et gavekort på 25.000 kr.

Det er nemlig en del af medarbejderne i Børn & Ungdomspsykiatrien, der er vinderne af den landsdækkende Tæl Skridt kampagne, der har kørt over de seneste to uger. Deres hold hedder BUP Esbjerg, og i alt har 11 medarbejdere været med til at tælle skridt i 14 dage. Det var en overrasket holdkaptajn, der fik overrakt det store gavekort.

- Det er overraskende og overvældende sådan en helt almindelig torsdag morgen, siger Pia Thomsen, der til daglig er lægesekretær i Børn & Ungdomspsykiatrien i Esbjerg. Hun har været holdets holdkaptajn.

Tæl Skridt er en landsdækkende kampagne, der kører fire gange om året over en varighed på to uger. Projektet har til formål at skabe nogle sunde vaner og en god holdånd på arbejdspladsen. Og ifølge projektlederen for Tæl Skridt er det vigtigt at holde sig i gang på arbejdspladsen.

- Vi ved, at mange sidder ned i løbet af dagen, og det at rejse sig og komme op og bevæge sig lidt giver et friskt pust til hjernen. Dermed stiger produktiviteten, og sygefraværet falder, når man er mere aktiv i løbet af arbejdsdagen, siger Kirsti Pedersen, der er projektleder for Tæl Skridt kampagnen.

Præmien skal bruges på aktivt samvær

Vinderholdet har fået meget ud af at være med, og holdkaptajnen er overbevist om, at de kommer til at fortsætte den gode stime.

- Jeg synes, vi er blevet gode til at motivere hinanden til at få gået de skridt, vi skal, og forhåbentlig kan vi motivere hinanden til at fortsætte efter kampagnen også, siger Pia Thomsen.

Alle holdene, der deltager i Tæl Skridt, skal i gennemsnit gå mindst 10.000 skridt om dagen i otte ud af de 14 dage, kampagnen kører, for at være med i lodtrækningen om et gavekort på 25.000 kr. Med sejren og et gavekort i hus skal hold BUP nu til at lægge planer for, hvad pengepræmien skal bruges på.

- Nu skal vi jo have snakket sammen. Men jeg tænker, at det skal bruges på aktivt samvær, hvor vi kan komme ud og grine med og af hinanden, siger holdkaptajnen.