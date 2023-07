Piger fra udsatte boligområder er vilde med fodboldskole

De mange piger, der deltager i år, glæder arrangørerne. Både den ansvarlige for pigefodbolden i IF92, Lise Ankersø Hansen, og den boligsociale medarbejder, Carsten Hille Rasmussen.

- Vi har helt bevidst gået efter at etablere pigefodbold i klubben, og vi har da også fået 75 nye medlemmer. Nu kan vi se, at succes'en også er slået igennem her på fodboldskolen. Det er vi da ret glade for, siger han.

Blandt de knap 90 deltagende unge fodboldspillere er der - vurderer Carsten Hille Rasmussen - over 20 nationaliteter fra de såkaldt udsatte boligområder i Esbjerg.

Børnenes forældre får hjælp til at betale for ugen. Normalt koster det 900 kroner. Nu koster det 100 kroner, så alle kan være med.