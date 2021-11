Plakatfuld bilist var tæt på at torpedere andre trafikanter

Den 47-årige, der er bosat i Varde Kommune, blev torsdag aften anholdt, efter at han havde udsat flere andre trafikanter for en nervepirrende oplevelse på Vestkystvejen nordvest for Esbjerg.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at den 47-årige kort efter klokken 22 med meget høj promille over en længere strækning kørte i den forkerte vejbane og pressede flere modkørende langt ud i rabatten.

- Det måtte de gøre for at undgå et frontalt sammenstød. Derfor sigter vi ham ud over spritkørsel for at at have "forvoldt fare for liv og førlighed for andre", siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær fredag morgen.