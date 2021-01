Plan om 180 meter høje vindmøller sættes i bero efter borgerprotest

Karen Sandrini støtter borgerne

Det var formand for Miljø- og planudvalget i Esbjerg Kommune, Karen Sandrini (S), der var i Tjæreborg for at modtage underskrifterne fra borgerne, men hun fortæller, at det ikke kun er fra borgerne, hun har hørt bekymringer om vindmølleprojektet.

- Jeg er selvfølgelig for den grønne omstilling, men den må ikke smadre et lokalsamfund, siger hun til TV SYD.



Energiselskabet Vattenfall forventer at have en revideret plan for vindmøllerne i Tjæreborg Enge klar, men Karen Sandrini planlægger, at de i Plan- og miljøudvalget skal drøfte, hvorvidt de "ønsker at se 180 meter høje vindmøller i Tjæreborg Enge". Derefter skal der tages en endelig afgørelse i byrådet, så Vattenfall ikke skal ulejlige sig med at lægge en ny plan, eller at borgerne skal sidde i venteposition ind i 2022, hvis byrådet alligevel ikke ønsker projektet med 180 meter høje vindmøller realiseret.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er i hvert fald ikke interesseret i vindmøllerne, siger han til Ugeavisen Esbjerg:

- Vi er ikke interesseret i 180 meter møller i Tjæreborg Enge. Og der kommer i hvert fald ikke 180 meter møller i Tjæreborg Enge med Venstres stemmer. Hverken nu eller senere.