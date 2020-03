Planer om kæmpe P-hus ved sygehus skal give 600 ekstra pladser

Et af de to forslag ser sådan her ud. Et nybygget P-hus med 600 pladser. Foto: Region Syddanmark

Parkering er altid et emne, der bliver diskuteret med store følelser. Det gælder også ved Sydvestjysk Sygehus (SVS), hvor de nuværende cirka 1.000 pladser giver anledning til stor utilfredshed. Både blandt ansatte, patienter og deres pårørende. Og blandt naboerne, der ofte har biler stående på steder, hvor de ikke bør være parkeret.

Nu kan anlægs- og innovationsudvalget i Region Syddanmark fremlægge en analyse, der viser, at der frem mod 2030 bliver behov for omkring 600 ekstra pladser ved sygehuset.

To forslag skal nu debatteres på udvalgsmødet den 9. marts.

Det ene forslag går ud på at fordoble antallet af pladser fra 600 til 1.200 i et stort P-hus, der ligger nær sygehuset. For de lokale: Nørregade. Det betyder bygning af tre etager ovenpå på det nuværende.

Det andet forslag går ud på at bygge et helt nyt P-hus i 8-10 etager med 600 pladser. For de lokale: På hjørnet af Frodesgade og Østergade.

Til venstre ses forslaget til et nybygget P-hus. Til højre vises det nuværende P-hus, som i givet fald skal udbygges med tre etager. Foto: Region Syddanmark

Uanset hvilket forslag man eventuelt vælger, så kommer regningen til at lyde på 75-85 mio. kr., og p-pladserne vil kunne stå klar til bilisterne i 2023.

Det er regionsrådet, der skal træffe den endelige beslutning om, hvilken af de to løsninger man ønsker at gå videre med. Den sker på mødet den 23. marts 2020.