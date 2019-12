Planet opkaldt efter nordisk jætte vækker skepsis: - Han vil få jorden til at brænde op

Før hed de HAT-29 og HAT-29b. I dag tirsdag blev de døbt Muspelheim og Surt.

Det er en planet og en stjerne, der har fået de to navne i anledning af 100-årsdagen for den Internationale Astronomiske Union. Alle medlemslande har nemlig fået lov til at navngive en stjerne og en af dens planeter.

Danmarks planet har ved afstemning altså fået navnet Surt. Stjernen, som Surt kredser om, har fået navnet Muspelheim.

Surt og Muspelheim er begge navne fra den nordiske mytologi, og selvom det glæder Gudrun Victoria Gotved fra Ribe Vikingecenter, at navnene er fra den nordiske mytologi, så er hun skeptisk over for valget af Surt.

- Jætten Surt er lidt kontroversiel. Det er ham, der skal få hele jorden til at brænde op, når vi når til Ragnarok, fortæller hun.

800 forslag til navne Navnene Muspelheim og Surt er blevet udvalgt ved en afstemning. I alt var der mere end 800 forslag til navne-par. Frem af forslagene blev udvalgt af en komité, og efterfølgende har alle kunnet stemme. De fem forslag lød: Stella Hafniae og Dania

Store Claus og Lille Claus

Hygge og Lykke

Tyge og Sophie

Muspelheim og Surt - der klart blev vinderparret. Kilde: Aarhus Universitet

Skulle i stedet hedde Ørvandels tå

I den nordiske mytologi hersker jættekongen Surt over et brændende helvedesrige, Muspelheim. Han siges at have et sværd, der brænder, og hvis flammer skinner mere end solen.

- Jeg ville hellere have haft, at planeten hed Loke. Loke er godt nok en ballademager, men han er ikke helt så ødelæggende som Surt, siger Gudrun Victoria Gotved.

Surt blev opdaget af en gruppe danske forskere tilbage i 2011. Planeten er en exoplanet, hvilket er en planet, der kredser om en anden stjerne end solen.

Det mest perfekte kunne være, hvis der var én, der kom til at hedde Ørvandels tå. Gudrun Victoria Gotved, Vølven, Ribe Vikingecenter

Stjernen er i det her tilfælde Muspelheim, og selvom Gudrun Victoria Gotved godt kan lide dét navn, har hun alligevel et bedre forslag.

- Det mest perfekte kunne være, hvis der var én, der kom til at hedde Ørvandels tå, foreslår hun.

Ørvandel er en jætte fra den nordiske mytologi, som en dag forfryser sin tå. Den frosne tå kaster guden Thor op på himlen, hvor tåen bliver til en stjerne.

Stjernen Muspelheim befinder sig til venstre for stjernebilledet Cassiopeia. Foto: CDS - Strasbourg astronomical Data Center

Her finder du stjernen Muspelheim

Stjernen, Muspelheim, er 1,2 gange større end Solen og godt og vel 300 grader varmere med en overfladetemperatur på omkring 5.800 grader celsius.

Muspelheim kan desværre ikke ses med det blotte øje fra Jorden, men ifølge forskere befinder den sig sydvest for stjernebilledet Cassiopeia, der ligner et ‘W’ på nattehimlen.