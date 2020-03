Fodbold: Pokalfinalen skal spilles i Esbjerg

Tre klubber havde budt ind på at afvikle årets finale, der ikke kan spilles i Parken, da den er optaget af det kommende EM i fodbold.

Udover Esbjerg var det i Århus og Brøndby.

Valget er faldet på Esbjerg af flere årsager, blandt andet fordi det ligger helt fast, at årets finale bliver et rent jysk opgør, og det derfor vil tilgodese finaleklubbernes fans. Da AGF samtidig stadig er med i årets turnering, vil der ikke blive tale om, at et finalehold skal spille på hjemmebane.

- Blue Water Arena er et moderne og intimt fodboldstadion, som i nyere tid har huset blandt andet Europa League gruppespils kampe og landskampe. Områderne omkring stadion giver ideelle muligheder for at skabe optimale rammer for fanzoner. Det sikrer, at fans fra de to finalehold kan få den bedst mulige optakt til den største enkeltstående kamp mellem to klubber i Danmark, og dermed skabe en sand fodboldfest. Vi glæder os til et forhåbentligt udsolgt stadion og en flot finale i Esbjerg, lyder det fra turneringschef i Divisionsforeningen, Peter Ebbesen i en pressemeddelelse.

Årets finalister skal findes i april, når der spilles semifinaler. De to opgør står mellem SønderjyskE og AC Horsens, mens AaB møder AGF.