Politi advarer unge mod deling af video med børneporno: - Det har store konsekvenser

- Når de unge deler videoen, viser det, at de ikke forstår konsekvensen af deres handlinger, siger politikommissær Anders H. Borg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han påpeger også, at delingen af videoen kan få store konsekvenser for den, der deler.

- Bliver de straffet for denne type kriminalitet, kan det eksempelvis have vidtrækkende konsekvenser for deres fremtidige muligheder for job”, siger han.

Ikke et særtilfælde

Sidste år delte flere end 1000 personer – hovedsageligt unge – en video med seksuelt indhold af to 15-årige. Efterfølgende blev flere end 900 straffet for at dele videoen på Messenger, som er en del af Facebook.