- Patruljen afgiver et varselsskud, da der er andre personer i området, som kan komme i fare, og umiddelbart efter smider han så kniven fra sig, siger vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi.



Den 39-årige mand er i politiets varetægt og er blevet sigtet for overtrædelse af knivloven, da han ikke direkte vurderes at have truet andre med kniven.