Politi afgiver varselsskud over for truende mand med kniv

Varselsskuddet blev affyret lige op i luften, oplyser vagtchefen.

Den 39-årige mand er i politiets varetægt og er blevet sigtet for overtrædelse af knivloven, da han ikke direkte vurderes at have truet andre med kniven.

Fremstilles i grundlovsforhør

Det vides ikke, hvordan manden forholder sig til sigtelsen, da han endnu ikke er blevet afhørt.

Han skal ikke fremstilles i grundlovsforhør.

Når politiet har anvendt skydevåben, bliver der foretaget en indberetning til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), oplyser Ole Aamann.

Anmeldelsen om manden med den truende adfærd kom fredag klokken 23.51.