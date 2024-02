Politi afventer obduktion efter dødsfald

Politiet undersøger dødsfaldet og afventer resultaterne af en obduktion af den afdøde. Obduktionen skal klarlægge omstændighederne omkring dødsfaldet.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Mandag aften skrev politikredsen på X, at de undersøgte et mistænkeligt forhold på Lyngvej i Esbjerg.

Politiet oplyser, at man ikke har yderligere kommentarer for nu, og over for Ritzau vil ordensmagten heller ikke hverken oplyse alder eller køn på den afdøde.

Den afdøde blev fundet på Lyngvej i Esbjerg. Vedkomnes pårørende er blevet underrettet.