Politiet opfordrer borgerne til at hjælpe med at identificere gerningsmanden, der beskrives som 20-25 år, 180 cm høj med lys hud, fuldskæg, iført kasket og havde et tørklæde foran ansigtet. Han var iført sorte shorts, sort trøje, sort kasket, lange hvide strømper og en sort rygsæk. På billedet er gerningsmanden fanget på et overvågningskamera.



Kan du genkende ham eller har andre oplysninger, der kan hjælpe med opklaringen, så ring til Syd- og Sønderjyllands Politi på 1-1-4.