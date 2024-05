Politi fandt opioider under ransagning - mand sigtet

Det skete, efter at en patrulje havde observeret aktivitet omkring en adresse, hvor to personer udviste mistænkelig adfærd, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Personerne blev visiteret, og da de havde euforiserende stoffer på sig, blev adressen ransaget.

Flere end 1500 piller

I den forbindelse oplyser politiet, at man har fundet flere end 1500 piller i form af benzodiazepiner, opioider og ulovlige lægemidler.

En 44-årig mand er nu sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer og lægemiddelloven.

- Vi er meget tilfredse med at have fået sigtet en af de personer, der sælger blandt andet opioider til stor skade for blandt andet unge mennesker i Esbjerg. Vi tager bekæmpelsen af opioider meget alvorligt og gør, hvad vi kan for at bekæmpe salget af de ulovlige stoffer, siger politikommissær Frederik Aalborg Nielsen.



Der blev også fundet ulovlige cigaretter ved ransagningen, oplyser politiet.