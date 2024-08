Politi fik hjælp til at finde mulig gerningsmand til indbrud og røveri

En 21-årig mand er sigtet for at begå to indbrud samt en episode, hvor et indbrud udviklede sig til et røveri.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det første indbrud fandt sted i Bramming kort før midnat søndag 4. august, mens det andet var i Ribe cirka to timer senere. Det tredje indbrud, som endte med at blive et røveri, fandt også sted i Ribe. Det var klokken tre natten til mandag 5. august.

Ifølge politiet blev indbrudstyven overrasket af beboeren på adressen og trak en kniv, som han truede beboeren med.