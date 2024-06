Politi genoptager undersøgelser efter fund af død person i Å

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie X.

- Vi er på stedet indtil klokken 16. Vi har ingen nye oplysninger i sagen, lyder det i opslaget.

Fredag den 31. maj fandt en kommunal medarbejder en død person i Ribe Å. Både fredag samt resten af weekenden var Beredskabsstyrelsen og dykkere fra Forsvaret i gang på stedet.

Politiet oplyste dengang, at der ikke var grund til at tro, at en kriminel handling lå bag dødsfaldet.



Det vides endnu ikke, hvorfor politiet har genoptaget undersøgelserne ved åen.