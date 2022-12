Politi laver opsigtsvækkende efterlysning i Esbjerg

I kommentarsporet til tweetet fra Syd- og Sønderjyllands Politi, er der flere, der foreslår at give slikket til Mødrehjælpen, mens nogen synes, at politiet selv fortjener det.

- Kan det ikke tænkes, at det er en julegave til politiet, som skal nydes juleaften, er der en, der skriver.

- Lidt julehygge til ordensmagten, skriver en anden.

Rideudstyr og kunstige negle

Syd- og Sønderjyllands Politi beder folk om at kontakte 1-1-4, hvis de står og mangler de to poser og skriver, at an skal oplyse det konkrete indhold af poserne for at kunne dokumentere, at man er ejermand.