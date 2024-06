Politi melder nyt ud om fund af død person i Ribe Å

Fundet har ført til undersøgelser fredag, lørdag og søndag, hvor politiet, Beredskabsstyrelsen og dykkere fra Forsvaret har været til stede.

Nu er der så nyt i sagen.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at de foreløbigt afslutter arbejdet ved Ribe Å, og undersøgelser fra stedet vil den kommende tid fastslå en identitet på den afdøde.

De varsler dog, at det kan tage flere uger, før prøverne er klar. Herfra vil politiet underrette pårørende.

Politiet oplyser yderligere, at der ikke er grund til at tro, at en kriminel handling ligger bag dødsfaldet.