Politi og beboere mødes til vandretur for at skabe tryghed i udsat boligområde

Syd- og Sønderjyllands Politi har inviteret beboere og andre samarbejdspartnere til tre tryghedsvandringer i boligområdet Hedelundgårdparken i Esbjerg.

Tirsdag formiddag mødte omkring 15 personer op til den anden vandring, der blev gennemført på det, man kalder ”krat-siden” i Hedelundgårdparken. Blandt deltagerne var blandt andet repræsentanter fra Esbjerg Kommune og områdets boligforeninger.

- Vi er glade for den store opbakning til tryghedsvandringerne, der har til formål at samle alle parter om at finde løsninger, der kan være med at øge trygheden, siger politikommissær Morten Alslev.