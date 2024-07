22 bilister fik klip i kørekortet ved fartkontrol

Der blev i alt givet 22 klip i kørekortet, da politiet tirsdag var til stede med fotovognen i Allerup og i Lindknud.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie X.

På baggrund af en borgerhenvendelse var politiet taget til et beboelsesområde på Sønderbyvej i Allerup ved Tjæreborg med fotovognen. 35 bilister blev blitzet på strækningen, hvor hastighedsbegrænsning lyder på 60 kilometer i timen.

Af de 35 bilister fik 18 af dem et klip i kørekortet, mens to fik betingede frakendelser. Den højest målte hastighed var ifølge politiet 92 kilometer i timen.

Det var også en henvendelse fra utrygge borgere, som samme dag havde fået politiet til at sende en fotovogn forbi Okslundvej i Lindknud. Ifølge politiet kørte over en tredjedel af de målte køretøjer for stærkt. 26 biler blev blitzet - heraf fik fire bilister et klip i kørekortet, mens en bilist, som kørte 94 kilometer i timen fik en betinget frakendelse af kørekortet.