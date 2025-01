Politi opfordrer folk til at forberede sig på mulig oversvømmelse

Normalt forsvarer han folk. Men tirsdag er en sydjysk advokat selv tiltalt ved Retten i Kolding.

Manden er tiltalt for at svindle for skat og moms for op mod syv millioner kroner. Desuden skulle han i 2017 og 2018 have forsøgt at få en person til at hacke swingerklubber i Jylland og på Fyn.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i. Sagen føres af politiets nationale enhed for særlig kriminalitet (NSK).

Advokaten skulle angiveligt have forsøgt at få klubbernes medlemslister, så oplysningerne kunne bruges at en nyåbnet swingerklub. Han skulle have bedt en anden person om at hacke klubberne, hvilket denne person dog ikke gjorde.

Der er navneforbud i sagen, men advokatens navn er TV SYD bekendt. Han er også tiltalt for flere andre forhold, blandt andet om groft skattesvig. Hans forsvarer oplyser, at den tiltalte advokat nægter sig skyldig.