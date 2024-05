Politi sender dykkere i vandet ved Esbjerg

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mandag morgen klokken 06.24 modtog politiet en anmeldelse om en mand, som opførte sig mistænkeligt i området omkring Esbjerg Brygge.

Den 46-årige mand blev efterfølgende anholdt for spiritus kørsel. Efterforskningen peger på, at manden inden anholdelsen har kastet en genstand i vandet.

Det er den genstand, som politiet i samarbejde med Forsvaret nu forsøger at finde. Genstanden udgør ikke nogen form for risiko for borgerne i området.

- Vi ved, at der i det gode vejr er mange mennesker i området, som rummer både strand og vandaktiviteter. Vi fortæller derfor på forhånd, at vi vil være til stede, og at der ikke er grund til utryghed. Vi vil bare gerne vide, hvad der eventuelt er blevet kastet i vandet, siger Søren Rønnov, der er vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi.



Det forventes at dykkerne vil være på stedet nogle timer endnu.