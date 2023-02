Politi sigter mand for flere tilfælde af beluring

Syd- og Sønderjyllands Politi har sigtet en mand for blufærdighedskrænkelse ved beluring i Tjæreborg ved Esbjerg. Manden erkender ifølge politiet at have været på stedet i de fleste tilfælde, men ikke med hensigt om at begå blufærdighedskrænkelse.



Politiet har modtaget seks anmeldelser fra folk i Tjæreborg, om at en mand er gået ind i folks haver og i flere tilfælde også har kigget ind af vinduerne.

- Vi ser meget alvorligt på sager som denne og det er helt forståeligt, at det har gjort borgerne i Tjæreborg utrygge, siger politikommissær Morten Alslev fra Syd- og Sønderjyllands Politi i pressemeddelelsen.