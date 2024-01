Politi søger vidne fra røveri lillejuleaften

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden blev kontaktet af to tyskere, der netop var blevet udsat for røveri og var i kontakt med alarmcentralen. Kvinden hjalp dem med at forklare alarmcentralen, hvor de befandt sig.



Politiet hører også gerne fra andre vidner eller borgere, der har oplysninger i sagen.

Røveriet skete ved Grådybet - Skovkanten omkring klokken 19.36 lillejuleaften, hvor gerningspersoner skulle være ankommet i en mindre hvid bil, formentlig en Toyota Aygo. En af gerningsmændene havde en lyseblå/turkis elefanthue på.

Hvis du kan hjælpe politiet, så ring til dem på 1-1-4.