Politi tilfreds med travl weekenden

Både Esbjerg Festuge og fejring af EfBs oprykning til 1. division skete lørdag. Dertil havde rockergruppen Comanches MC meldt deres ankomst i byen.

Et forsamlingsstedsforbud stak dog en kæp i hjulet for gruppen, der dog gennemførte deres planlagte køretur på motorcykler rundt i Esbjerg lørdag formiddag.

Her var politiet også til stede og var tilfredse med forløbet.

- Der var politiet også til stede. Ikke for at give rockergrupperingen støtte, men fordi vores erfaring siger os, at en sådan kørsel kan skabe farlige situationer i trafikken for borgerne. Det ville vi forhindre, og vi kan konstatere, at alt forløb roligt, siger politiinspektør Henrik Thrane Jensen.