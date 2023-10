Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet kunne sent lørdag aften oplyse, at den 13-årige pige, der forsvandt fra sit bosted i Esbjerg søndag den 8. oktober, var fundet i god behold på en adresse i omegnen af Esbjerg ved 23-tiden lørdag aften.

Ud fra de efterfølgende indledende afhøringer af familien kan de ikke udelukke, at der kan ligge et strafbart forhold til grund for, at den 13-årige pige har været væk og fortsætter efterforskningen af sagen.