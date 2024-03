Politi vækkede beboer om natten for at flytte lovligt parkeret lastbil

Beboerne på Krogsgårdsvej i Tjæreborg nær Esbjerg er mildt sagt godt trætte af de store vindmøllekøretøjer, som næsten hver nat passerer med tonstunge vindmølledele.

De mener, at transportørerne krænker ejendomsretten ved at overskride skellinjen. Tidligere har de henvendt sig til politiet med billed- og videomateriale.

