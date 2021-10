Politibetjent løb efter hjertestarter da bilist fik et ildebefindende

Politiassistent Paw Bech Rasmussen fik sig en noget anden eftermiddag end forudset, da han i går nød en fridag i Esbjerg.

Han er hjerteløber og fik ved 16.30-tiden en alarm fra sin hjerteløber-app.

- Alarmen kom kun 600 meter fra mig, så jeg nåede ikke at tænkte mange tanker. Jeg skyndte mig bare afsted og fik hentet den nærmeste hjertestarter, fortæller Paw Bech Rasmussen i pressemeddelelse fra fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Alarmen blev udløst, da en mandlig bilist have fået et ildebefindende, mens han kørte på Hjertingvej.

- Da jeg kom frem, holdt et køretøj på tværs af vejen, og der var mange biler i kø i begge retninger. Bilisterne var begyndt at vende, så jeg smækkede hjertestarteren op på taget af min bil for at få de andre til at give mig plads. Og det lykkedes, fortæller hjerteløberen.

Tre andre gav førstehjælp

Da Paw Bech Rasmussen nåede helt frem, var tre andre godt i gang med at yde livreddende førstehjælp, som så kunne udvides med hjertestarteren.

Efter få minutter nåede en ambulance frem, og den livreddende førstehjælp fortsatte i samarbejde med redderne. Efter en halv time fløj en redningshelikopter manden til sygehuset.



Første gang for alvor

Politiassistent Paw Bech Rasmussen har tidligere fået alarmer som hjerteløber, men tirsdag var første gang, han havde mulighed for at løbe afsted med en hjertestarter:

- Det var en virkelig positiv oplevelse at kunne være med til at redde liv som hjerteløber. Systemet er både hurtigt og effektivt. Og efterfølgende tog ambulancefolkene sig virkelig godt af os alle fire førstehjælpere, så man kunne få hjælp, hvis der var behov for det, fortæller Paw Bech Rasmussen.

Hvis du er over 18 år, kan du blive hjerteløber og være med til at redde liv. Du kan se mere på www.hjertestarter.dk