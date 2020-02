Politiet advarer bilister om parkering på havne og akvaplaning

Vandstandsstigninger og den megen regn skaber problemer især i den nordlige del af Syd- og Sønderjyllands Politikreds. Specielt i Esbjerg, Varde, Vejen og Haderslev kommuner.

Vandstanden stiger flere steder, og derfor rådes folk for eksempel til at fjerne deres biler på havnen i Nordby og Esbjerg.

- Folk skal være opmærksomme på, hvor de parkerer deres biler. Vi forventer oversvømmelser på begge havne. Nu kører vi kører derned for at se, om der holder biler inden for fareområdet. Hvis der gør, forsøger vi at få fat i ejerne. Ellers får vi dem fjernet på hans eller hendes regning, siger Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet advarer også om vand på kørebaner og dermed risiko for akvaplaning.

Der er varsling om forhøjet vandstand fra mandag morgen klokken 04 til 10.30 om formiddagen på Fanø og i Esbjerg Havn.

Også andre steder i det vestjyske område forventer politiet, at der vil opstå problemer i løbet af natten og mandag. Tarphagebroen mellem Esbjerg og Billum vil formentlig være spærret på grund af oversvømmelse.

- Hvis man bruger den strækning til arbejde, er det nok bedst at køre over Varde, siger vagtchefen.

Sandsække revet væk - sådan da

Sandsækkene bliver revet væk søndag aften i Vejle. Trekantområdets Brandvæsen har indkaldt det frivillige beredskab fra Vejle og Billund/Grindsted til at fylde flere sandsække til Vestergade, Spinderihallerne og Materielgården på Vardevej.

- Det ser kritisk ud. Vandstanden stiger meget lige nu og vil gøre det mindst to timer endnu. Derfor undrer det mig også, at der ikke er flere, der henter sandsække. Når jeg kører ned gennem gaderne, kan jeg konstatere, at nogle stadig ikke har sandsække. De skal bekymre sig mest, for det er overvejende sandsynligt, at der kommer oversvømmelse, siger han til TV SYD ved 20.30-tiden.

Samtidig er Trekantområdets Brandvæsen i gang ved Billund Lufthavn med en større pumpeindsats ved de udendørs parkeringspladser, hvor vandet har svært ved at komme væk og er stigende.

Som det ses er der tale om betydelige mængder vand på parkeringspladsen. Godt arbejde af station Billund 💦 pic.twitter.com/gr68nZzCKK — TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) February 16, 2020