Politiet anholder 27-årig efter knivopgør i Esbjerg

En 27-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg i forbindelse med et knivstikkeri på Præstebakken i Esbjerg tirsdag aften, hvor to mænd kom alvorligt til skade.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Flere biler var til stede, da der opstod et slagsmål på gaden. Slagsmålet endte med, at to mænd på 20 og 25 år blev stukket med kniv. De blev alvorligt såret, men er uden for livsfare.