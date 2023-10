Politiet beder borgere tjekke deres videoovervågning

Jashmin Solli Nielsen forsvandt søndag aften fra et bosted på Jupitervænget i Esbjergbydelen Sønderris, og det er borgere i det område, som politiet gerne vil have hjælp fra.



Politiet beder beboerne om at tjekke deres videoovervågning.

- Vi har allerede indhentet meget videomateriale, men opfordrer borgerne til også at kigge deres videomateriale igennem, for at se om der kan være noget af interesse for politiet. Det kan for eksempel være noget, der ser unormalt ud eller optagelser af Jashmin, der vil kunne gøre os helt sikre på, hvor hun har været og hvilket tøj hun havde på, udtaler vicepolitiinspektør Søren Rønnov.