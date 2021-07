Politiet beder om hjælp til at finde Kamilla: Hun har muligvis farvet håret pink

Tirsdag efterlyste Kamillas venner og familie hende på sociale medier men uden held. Hun er sidst set i Herning-området.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter fredag overfor JydskeVestkysten, at flere borgere har henvendt sig til politiet, fordi de tror, de har set Kamilla i Herning og omegn.

Derfor har det lokale politi, Midt- og Vestjyllands Politi, også ledt efter hende.

- Den nyeste melding, vi har fået, er, at hun muligvis har farvet håret pink, og hvis det er rigtigt burde hun være nemmere at få øje på, siger Lars Even, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, til TV Midtvest.

Hvis du har set Kamilla, opfordrer politiet til at kontakte dem på 114.