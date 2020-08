Politiet: Der er stjålet GPS-udstyr fra landmænd og maskinstationer for millioner

Syd- og Sønderjyllands Politi har i de seneste uger modtaget en stribe anmeldelser om tyveri af kostbare GPS-systemer fra landbrugsmaskiner.

I løbet af august har der været indbrud hos landmænd og en maskinstation, hvor kriminelle har stjålet GPS-udstyr, blandt andet skærme, sendere og antenner fra i alt 23 traktorer i Syd- og Sønderjyllands Politikreds.

Der er også anmeldt lignende tyverier i en række andre jyske politikredse - også til Sydøstjyllands Politi så sent som i går.

Alt tyder på, at der er tale om professionelle indbrudstyve, der ved, hvad de går efter. Chr. Østergård, vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed

Tyveri for millioner

Tyverierne løber op i flere millioner kroner og har ramt landbruget midt i en travl høstsæson.

- Alt tyder på, at der er tale om professionelle indbrudstyve, der ved, hvad de går efter, og som får afsat GPS-udstyret på det sorte marked, vurderer vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed.

Han understreger, at politiet ser alvorligt på indbruddene, og at hændelserne bliver efterforsket. Men samtidig opfordrer politiet til, at maskinstationerne og landmændene øger deres fokus på sikring af det værdifulde udstyr.

- Kan landmændene og maskinstationerne gøre det rigtig bøvlet at være indbrudstyv, er vi nået et godt stykke. Det gælder blandt andet om at gøre det svært for de kriminelle at arbejde ubemærket, at fjerne det værdifulde udstyr fra traktorerne samt at mærke udstyret, så det ikke er så attraktivt at afsætte som hælervarer, lyder opdringen fra Chr. Østergård.

Politiet: Gør det svært for tyvene

Brancheorganisationen Danske Maskinstationer og Entreprenører bakker op om budskabet.

- Vi ved, at der er rigtig travlt i landbruget og på maskinstationerne lige nu, for høsten skal i hus. Men trods travlheden er det vigtigt, at vi får sat sikring på dagsordenen i branchen. Bakker alle op, kan vi sende et signal til de kriminelle om, at det ikke er værd at forsøge at stjæle værdifuldt udstyr fra en landbrugsejendom eller en maskinstation., siger chefkonsulent Kasper Kjær Jensen fra brancheorganisationen.