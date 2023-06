Politiet efterlyser disse syv mænd efter overfald i Esbjerg

De syv mænd mistænkes for at stå bag et overfald på en 35-årig mand fra Aarhus, der fredag den 16. juni omkring klokken 20.30 blev slået i hovedet med en flaske og stukket i benet med en kniv på Shisha Lounge i Kongensgade i Esbjerg.

Alle syv personer har tilknytning til bandemiljøet i Esbjerg.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrede allerede den 21. juni de mistænkte til at henvende sig til politiet.

”Det har de ikke gjort, og derfor rækker vi nu ud til borgerne, så vi forhåbentlig kan få oplysninger om, hvor de færdes eller opholder sig”, siger Syd- og Sønderjyllands Politikommissær Karsten Høy.

Politiet arbejder fortsat på at identificere den syvende mand. Genkender du ham eller har du andre oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen, så ring til politiets servicecenter på telefon 1-1-4.

Der er tale om disse syv mænd: