TV SYD lancerer nyt design og ny app

Hvis du har brugt en af TV SYDs digitale platforme onsdag, har du måske lagt mærke til, at de ser anderledes ud.

Vi har nemlig lanceret et nyt design på hjemmesiden og nyhedsappen, ligesom vi også for nylig har lavet en helt ny TV SYD PLAY-app, hvor du kan se alle vores programmer og nyheder.

Og så kan du naturligvis se TV SYD live og storkene i Smedager.

- Vores platforme har fået et tiltrængt løft, så de er tidssvarende og passer til den digitale virkelighed, der hele tiden udvikler sig i nye retninger. Brugerne vil opleve, at de svarer mere til det, de kender fra andre digitale platforme. Vi er selv rigtig glade for resultatet, siger digital chef for TV SYD, Signe Kammersgaard Müller.

Man vil eksempelvis opleve, at videoformidlingen på hjemmesiden og nyhedsappen fylder endnu mere, og så vil det blive lettere at komme fra ét stykke indhold til et andet ved at scrolle frem for at trykke.

Hent den nye nyhedsapp til iPhone her og til Android her.

Hent den nye TV SYD PLAY til iPhone her og til Android her.