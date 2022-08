Politiet har løsladt mand efter kvindes tilskadekomst i Esbjerg

Ikke noget strafbart

Tirsdag formiddag har efterforskningen vist, at der ikke er grundlag for at formode, at der er sket noget strafbart.

Anklagemyndigheden har derfor besluttet, at den 58-årige mand ikke skal fremstilles i grundlovsforhør og er nu blevet løsladt.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til sagen og giver ingen detaljer.