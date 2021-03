Politiet har været på 24 bordel-besøg og sigter 30-årig kvinde for rufferi i stor stil

Indtjeningen på bordellerne har ført til efterforskning af et hvidvask-spor i sagen. Det drejer sig om adskillige millioner kroner, og et stort antal personer er involveret i sagen.

Fængslingen af den 30-årige kvinde er foregået ved et grundlovsforhør for lukkede døre, og sagen efterforskes fortsat. Politiet kan derfor ikke oplyse detaljer om den.

To andre kvinder har i forbindelse med sagen været anholdt. De er afhørt og siden løsladt, men de er fortsat sigtet i sagen.



Desuden efterforskes i øjeblikket tre andre sager.

24 bordelbesøg

Et stort antal bordeller i Syd- og Sønderjyllands Politikreds bliver løbende kontrolleret med besøg på de enkelte bordeller. Alene i år har politikredsen til dato udført 24 tilsyn på bordeller.

Her bliver de prostitueredes papirer kontrolleret, og de bliver afhørt om deres arbejdsforhold og spurgt ind til, om de muligvis er presset til prostitution, om de kan være menneskehandlet eller ønsker hjælp til at komme ud af deres situation.

Hvis politikredsen får indikationer i retning af, at der kan være tale om rufferi – altså om at andre tjener på kvindernes prostitution, indledes der efterforskning.

Prostituerede afvises på grænsen

Ved den dansk-tyske landegrænse er der i forbindelse med indrejsekontrollen fokus på, om den rejsende har et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i Danmark.



Her er flere kvinder, der mistænkes for at ville prostituere sig i Danmark, blevet afvist på grund af, at der ikke var noget anerkendelsesværdigt formål.

Hvis der i forbindelse med kontrollen på anden måde er mistanke om forbindelse til prostitution, men vi ikke har grundlag for at afvise kvinderne, bruges oplysningerne som grundlag for en eventuel senere kontrol eller til brug for politiets efterforskning.