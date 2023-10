Politiet ledte efter 13-årig med dykkere, droner og hunde

Politiet har i løbet af torsdagen ledt efter pigen i et større område omkring bostedet med hjælp fra hunde, droner og dykkere.



Nu er det fire dage siden, hun forsvandt. Burde I ikke have sat i gang i det her i nærområdet tidligere?



- Det er altid en afvejning af bekymringen for den person, vi leder efter. I det her tilfælde vurderede vi i går aftes, at nu var bekymringen efterhånden så stor, fordi man ikke har hørt fra Jashmin. For os er det unormalt at en 13-årig pige i så lang tid ikke giver lyd fra sig, siger vicepolitiinspektøren.