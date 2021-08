Politiet opfordrer unge graffitimalere til at melde sig selv

Onsdag valgte Syd- og Sønderjyllands Politi at politiet at offentliggøre fotos og video af tre unge for at få hjælp til at finde frem til, hvem, der begik hærværk på Vitaskolen Bohr på Vester Gjesingvej i Esbjerg.

Hærværket fandt sted natten til fredag den 6. august, hvor videoovervågningens kameraer fangede dem klokken 00.45.

Billederne fra overvågningen viser tydeligt, at de tre unge laver en række graffitimalerier på skolen.