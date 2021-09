Politiet sætter nu igen hårdt ind mod bander i Esbjerg

Politiet efterforsker fortsat intensivt med henblik på at få belyst de nærmere omstændigheder for knivstikkerierne.

- Det er både vores og Rigspolitiets vurdering, at der er en konflikt mellem rivaliserende bander i Esbjerg. På den baggrund øger vi presset mod bandemiljøet, blandt andet gennem øget præventiv- og tryghedsskabende patruljering for at at sikre borgernes tryghed, oplyser politiinspektør Jeppe Kjærgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Bandepakke i brug

Bandepakkerne, som et flertal i Folketinget står bag, bl.a. er styrket mulighed for efterforskning, mulighed for at kunne øge straffen med indtil det dobbelte, indførelse af opholdsforbud som et led i straffen, og strammere regler i forbindelse med afsoning.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan desuden – på baggrund af bestemmelserne i politiloven – indføre en visitationszone, hvis behovet giver anledning hertil. Dette skete senest i andet halvår af 2018 på grund af en konflikt i bandemiljøet i Esbjerg, og politiet har gode erfaringer med resultaterne af denne indsats.